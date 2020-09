Nuovi appuntamenti al Museo Archeologico di Artimino

Un mese di iniziative nel fine settimana per i più piccoli al Museo archeologico di Artimino. Fra visite al chiaror di torcia, laboratori creativi e un tuffo nell’epoca villanoviana alla scoperta delle capanne che abitavano gli Etruschi 3000 anni fa. Tutte le iniziative si svolgono in sicurezza nel rispetto del protocollo anticovid e sono riservate a un numero massimo di 10 bambini.

Si inizia sabato 3 ottobre alle 21 con Una notte al Museo, un viaggio in notturna fra i manufatti e i reperti del Museo in compagnia di una guida esperta e con l’ausilio delle sole torce elettriche. Una modalità coinvolgente e divertente per appassionarsi alla storia e alla conoscenza dell’antico popolo che ha abitato l’area del Montalbano. Il calendario prosegue nel fine settimana successivo, domenica 11 ottobre alle 16.30, con Nella Bottega del Ceramista per scoprire come modellavano l’argilla gli antichi vasai e realizzare il proprio manufatto con la foggia e lo stile di quelli conservati nelle teche del Museo. Ma il viaggio nel tempo prosegue fino al X secolo a.c. per imparare come gli Etruschi realizzavano le proprie abitazioni. Abbinata alla visita della mostra temporanea All’alba della civiltà Etrusca, l’attività di domenica 18 ottobre, ore 16.30, Abitare nel passato: la capanna villanoviana accompagna i piccoli partecipanti, con la guida esperta dell’archeologa, fra le tecniche e i materiali con cui costruire il proprio modello di capanna villanoviana. Infine domenica 25 ottobre con il laboratorio Il colore degli Etruschi si impara come stendere il colore alla maniera degli antichi e come realizzare un pigmento dalle terre naturali.

Tutte le proposte hanno un costo complessivo di 5 euro che comprende anche l’ingresso al Museo, prenotazioni obbligatorie entro le 13 del giorno precedente l’attività a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it. Il museo Archeologico di Artimino è aperto dal giovedì al lunedì (chiuso martedì e mercoledì) con orario: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. www.parcoarcheologicocarmignano.it

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa