Ospedale Ceppo, chiude il Punto Prelievo in via del Ceppo e apre il nuovo nel vecchio ospedale

Da domani primo ottobre fino a sabato prossimo chiude il Punto Prelievo di via del Ceppo (Pistoia città) per poi riaprire lunedì 5 ottobre nella nuova sede al piano terra nel vecchio Ospedale. L'Azienda Sanitaria si scusa per la temporanea chiusura del servizio: i tre giorni di sospensione delle attività sono necessari per effettuare i necessari trasferimenti verso la nuova sede.

Per il prelievo ematico i cittadini da domani e fino a sabato possono recarsi nelle altre sedi territoriali (in Viale Adua, 40, Belvedere, Bottegone e Fornaci) sul sito dell'Azienda USL Tc https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/615-la-prenotazione-di-visite-ed-esami/9602-prelievi si trovano indirizzi e orari.

Da lunedì sarà quindi operativo il nuovo Punto Prelievo all'interno del vecchio ospedale. E' collocato al piano terra e occupa interamente lo spazio che in passato aveva funzione ambulatoriale. In complessivi 600 metri quadrati con un investimento di 500mila euro l'Azienda ha realizzato la sala d'attesa per l'accettazione e quella per accedere al prelievo; un'area dedicata alla recepiton e cinque ambulatori per l'attività di prelievo con i relativi bagni (per gli utenti e per il personale) e i locali di supporto. L'intero ambiente è climatizzato e provvisto dei necessari confort, sia per i cittadini che per gli operatori.