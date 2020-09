Picchia i passanti e spacca i vetri delle auto, arrestato 32enne fuori controllo

Stava danneggiando le auto in sosta e aveva colpito alcuni passanti a calci e pugni. I carabinieri di viale Guidoni a Firenze, tre equipaggi dal Radiomobile, sono giunti in via Baracca alle 17 di ieri. L'uomo, un 32enne romeno residente a Lastra a Signa ma di fatto senza fissa dimora, era in stato di agitazione psicofisica dovuta probabilmente all’assunzione di sostanze alcooliche.

Gli accertamenti, con l’ausilio di testimoni e delle parti offese, hanno permesso di verificare che il 32enne aveva iniziato a molestare i presenti già alla fermata dell’autobus di via Baracca all’altezza di via Allori. Lì aveva colpito un passante alla nuca. Ha poi colpito un ragazzo alla clavicola e poi un’anziana 83enne che, una volta caduta a terra, ha riportato la frattura del collo del femore. Anche altre persone erano state colpite e che nel frattempo si erano allontanate.

La sfortunata 83enne era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita presso il pronto soccorso dell’Ospedale Careggi dove veniva ricoverata e giudicata guaribile in 30 giorni.

Inoltre, l'uomo ha staccato un tombino dalla sede stradale per lanciarlo contro il finestrino di un’automobile in sosta frantumandolo. Durante questi attimi di follia, ha riportato una frattura alla mano destra, causata dai pugni sferrati contro le auto parcheggiate-

Dopo l'arresto per lesioni personali e danneggiamento aggravato, il trentenne è stato trasferito al carcere di Sollicciano.