Piscina Fiammetta, a Certaldo ripartono i corsi 'in sicurezza'

Salutare per definizione, l'attività di corsi e di nuoto libero della Piscina Fiammetta è già ripartita all'insegna della sicurezza e del rispetto delle norme anti covid, ma in modo agile e semplice. Non solo nel nuoto libero e nei corsi a partire da tre mesi di età, ma anche nelle varie attività ginniche in acqua come acquagym, acquabike, acquaerobica, etc...

"Chi verrà a nuotare nelle piscine gestite da Aquatempra troverà le stesse attività e la stessa voglia di fare sport e divertirsi degli scorsi anni - dice il presidente Alessandro Manetti - con solo qualche accorgimento in più per garantire la sicurezza propria e degli altri. Al primo ingresso ci si deve registrare, come avviene per ogni sport, poi, novità più evidenti rispetto allo scorso anno, si fa la doccia prima di entrare in vasca e si mette dentro un sacco di nylon, da noi fornito ogni volta, la borsa prima di riporla nell'armadietto. Norme anti covid semplici e facili da rispettare e che hanno portato anche un vantaggio: con meno persone in vasca si può nuotare con più spazio e divertimento."

I corsi di nuoto sono davvero per tutte le età. Si parte dai "baby" (3 - 30 mesi), e dai "cucciolissimi" (30 - 40 mesi) ai quali è dedicato il sabato mattina, con corsi di 8 lezioni (costo 53 euro). Si passa poi ai "cuccioli", età 3 - 5 anni (8 lezioni 53 euro, 16 lezioni 102), e ai "ragazzi", età 6 - 14 anni, (8 lezioni 42 euro, 16 lezioni 68 euro), con disponibilità per entrambe le categorie in fasce orarie pomeridiane da lunedì a sabato. Corsi per adulti, a partire da 15 anni e senza limiti di età: 8 lezioni 50 euro, 16 lezioni 80 euro, con orari mattutini, ore 9.00, o serali, dalle ore 19.00 in poi, il lunedì e giovedì; alle 14.15 il martedì e venerdì.

Corsi di fitness e wellness con Aquaerobica in vasca piccola e Aquagym, Aquarunning o Aquabike in vasca grande, tutte attività per le quali è necessaria la prenotazione. Poi le attività di AFA (Attività Fisica Assistita) in vasca grande, Antalgica, Gestanti (dal quarto mese di gravidanza).

Nuoto libero con spazi disponibili tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: Lunedì ore 11 – 15; Martedì ore 7 - 11 e 18.30 - 20.30; Mercoledì ore 12 - 15 e ore 18.15 - 21.15; Giovedì ore 7 – 11; Venerdì ore 11 - 15 e ore 18.30 - 20.30; Sabato ore 8 - 12 e ore 15 – 18; Domenica ore 9 - 12

Per informazioni e prenotazioni:

Tel 0571 650996

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa