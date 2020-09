Pistoia saluta il pediatra Andrea Mannini, lo sostituisce Martina Bizzi

L’Azienda Sanitaria comunica che da domani primo ottobre cesserà l'attività di pediatra di libera scelta nell'ambito territoriale di Pistoia- Marliana il dottor Andrea Mannini. Gli assistiti in carico al dottor Mannini saranno temporaneamente assistiti dalla dott.ssa Bizzi Martina che effettuerà l'ambulatorio in Via Fiorentina, 83 con i seguenti orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30- 13.00, martedì 15.00-19.00 e giovedì 15.30-19.00.

Gli assistiti attualmente assegnati alla dott.ssa Bizzi saranno assegnati temporaneamente alla dott.ssa Gori Martina che svolgerà ambulatorio in Via A.Manzoni 2L (lunedì mercoled' e venerdi 10-13, martedì e venerdì15-18). La dott.ssa Ferri Giulia continuerà l'assistenza ai bambini in carico con le stesse modalità attualmente in essere.

I genitori non devono quindi attivare alcuna procedura per i loro bambini che transiteranno automaticamente negli elenchi delle nuove pediatre e saranno regolarmente assistiti.

L’Azienda coglie l’occasione per salutare il dottor Mannini, storico pediatra di famiglia del territorio pistoiese ringraziandolo per l’attività svolta.

Fonte: Asl Toscana Centro