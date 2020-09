Sette mesi fa la rapina all'ufficio postale di via Primo Maggio a Prato, due arresti. Si cerca anche un complice

Sette mesi fa il colpo nell'ufficio postale di via Primo Maggio a Prato, oggi i due presunti autori sono stati arrestati per rapina, furto e lesioni. Nell'occasione i due fecero irruzione nell'ufficio con un taglierino, facendosi consegnare circa 8 mila euro. Durante la rapina colpirono anche un carabinieri che, libero dal servizio, era intervenuto per fermarli.

I due, 45 e 32 anni, entrambi pregiudicati, entrambi del Cosentino, sono stati arrestati grazie al 'pedinamento elettronico': le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici, i tracciamenti dei percorsi autostradali hanno infatti portato direttamente ai due uomini che sono stati quindi arrestati nel territorio di residenza.

Da quanto ricostruito sarebbero arrivati a Prato la mattina della rapina dalla provincia di Cosenza con un'auto noleggiata in Calabria a nome di una società che poi avrebbero parcheggiato alla stazione di Prato. Qui avrebbero rubato un altro mezzo per poi mettere a segno il colpo all'ufficio postale. Gli inquirenti non escludono che possa aver partecipato anche una terza persona, forse una donna.