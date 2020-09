Siena Advanced School on Sustainable Development: lezione inaugurale di Jeffrey Sachs

Giovedì 1 ottobre Jeffrey Sachs aprirà la terza edizione della Siena Advanced School on Sustainable Development 2020 con una lezione online aperta al pubblico, in programma dalle ore 17. Il webinar fa parte del calendario di iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (22 settembre – 8 ottobre) e sarà trasmessa dalle 17 alle 18.30 in streaming sui siti https://festivalsvilupposostenibile.it/2020, https://sienadvancedschool.unisi.it/it/ e sul canale YouTube dell’Università di Siena.

Jeffrey Sachs, Presidente del Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e Direttore del Center for Sustainable Development at Columbia University, terrà una lezione dal titolo “Ripensare la governance per lo sviluppo sostenibile” e discuterà delle soluzioni per tracciare un percorso verso la sostenibilità in grado di contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e la crisi globale causata dalla pandemia

La lezione inaugurale sarà introdotta dagli interventi di Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS e Angelo Riccaboni, Presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena, coordinatori della scuola. Nelle prossime settimane la scuola offrirà un ricco calendario di incontri bisettimanali, webinar e workshop collaborativi online, che impegneranno i 40 studenti fino a dicembre. L’ultima fase si concluderà a gennaio con attività didattica in presenza (19-22 gennaio) e la discussione dei progetti finali elaborati dagli studenti.

La Siena Advanced School on Sustainable Development è caratterizzata da un’impostazione interdisciplinare che affronta in modo integrato i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Particolare attenzione viene data alla discussione di soluzioni concrete, di buone pratiche di innovazione e delle principali trasformazioni che caratterizzeranno la “Decade of Action”, ossia i dieci anni entro i quali agire per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU e degli SDGs (Sustainable Development Goals).

La Scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo, Commissariato per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai e il Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese.

La Siena Advanced School on Sustainable Development, offerta sin dal 2018, è la prima iniziativa organizzata in Italia per approfondire i temi della sostenibilità in relazione all’Agenda 2030 dell’ONU e ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

“La terza edizione della scuola” spiega il prof. Angelo Riccaboni, Presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena “cade in un momento assai particolare in cui siamo impegnati ad affrontare la duplice sfida di attuare l’Agenda 2030 entro i prossimi 10 anni e, allo stesso tempo, contrastare l’emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia. È dunque ancora più urgente trasformare radicalmente il modello alla base nel nostro sviluppo. Il contributo che intendiamo dare con la scuola è quello di promuovere soluzioni organizzative, tecnologiche e sociali capaci di attuare le trasformazioni necessarie per rispondere alle nuove sfide poste dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile”.

“Crediamo che mai come in questo momento, in cui occorre indirizzare tutti gli sforzi per superare la crisi generata dalla pandemia e decidere quale futuro dare al nostro Paese, la formazione giochi un ruolo fondamentale”, sottolinea il Portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini. “L’Alleanza è da sempre impegnata in progetti di alta formazione proprio per costruire professionalità in grado di scegliere e programmare adottando una visione sistemica, quella stessa visione integrata e concreta che ci suggerisce l’Agenda 2030”.

“Mi congratulo vivamente con la Siena Advanced School on Sustainable Development per la sua leadership nel preparare ricercatori, professionisti e policymaker alle sfide dello sviluppo sostenibile e della sicurezza climatica”, commenta Jeffrey Sachs, Presidente del Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e Direttore del Center for Sustainable Development at Columbia University. “Mentre il mondo cerca una via di ripartenza più giusta dopo Covid-19, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima forniranno le nostre roadmap. Il programma offerto dall'Università di Siena sull’Agenda 2030 è all'avanguardia nel settore educativo e consentirà di formare i leader dello sviluppo sostenibile dei prossimi anni”. La lezione sarà trasmessa in diretta streaming dalle 17 alle 18.30 su: https://festivalsvilupposostenibile.it/2020, https://sienadvancedschool.unisi.it/it/, YouTube Università di Siena (https://youtu.be/DNRucef2RT8).

Fonte: Università di Siena