Sistema sanitario efficace, accentramento o decentramento? Il seminario

Accentramento o decentramento per il Sistema sanitario nazionale: i ricercatori del Laboratorio MeS Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sono protagonisti del seminario che apre il “Forum Sistema Salute 2020”, giovedì primo ottobre alle ore 11.30.

“La governance del Ssn tra accentramento e decentramento” è il titolo dell’intervento, disponibile online, con l’introduzione di Milena Vainieri, docente responsabile del Laboratorio MeS, e di Federico Vola, ricercatore del Laboratorio MeS, per presentare alcune esperienze che hanno coinvolto il Laboratorio Management e Sanità in questi ultimi anni.

La recente pandemia da Covid-19 ha infatti evidenziato che, per avere risposte sanitarie adeguate alle grandi sfide, note o impreviste, occorrono nuove modalità di governance locale e nazionale per aumentare la capacità dei sistemi sanitari di “produrre” salute, innovare e reagire agli stress.

Una migliore organizzazione dei servizi sanitari e una leadership capace di reagire con rapidità possono aiutare non soltanto a migliorare la qualità delle cure ma anche a rendere il sistema più sostenibile e resiliente di fronte agli shock. Complice anche la pandemia da Covid-19, in questo periodo è tornato al centro del dibattito il tema del decentramento in sanità.

La prima parte del seminario di apertura del “Forum Sistema Salute 2020”, è dedicata al “Network delle Regioni”, che costituisce un esempio di quello che si può fare quando si valutano con un approccio scientifico le differenti capacità locali di promuovere la salute, tradurre le strategie in risultati, garantire la qualità dell’assistenza, migliorare l’esperienza dei pazienti, misurare e confrontare la motivazione dei professionisti. Nella seconda parte, sono presentate esperienze meno conosciute che provengono da altre regioni europee e dal continente africano.

Le esperienze di network in e fra contesti e sistemi sanitari diversi possono fornire elementi utili alla discussione sull’importanza del confronto delle performance e delle buone pratiche in sistemi decentrati come il Sistema sanitario nazionale del nostro paese.

Il seminario di giovedì primo ottobre può essere seguito online su https://bit.ly/2SaxEVs dove è anche disponibile l’agenda dettagliata dei lavori.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna