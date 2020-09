Tamponi 'Drive through' anche il sabato mattina a Borgo San Lorenzo

A partire dalla scorsa settimana è stato incrementato l’orario di attività presso il punto drive through di Borgo San Lorenzo, con la possibilità di effettuare 36 tamponi in piu’ al giorno (108 la settimana).

I cittadini, su specificazione indicazione dell'Azienda sanitaria, possono recarsi al punto prelievi dedicato nei giorni di lunedì giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, sabato dalle ore 9 alle ore 12 con tempistica di erogazione pari a 5 minuti.

Attualmente la disponibilità per effettuare il tampone è entro le 48 ore.

Con questa modalità, la persona interessata raggiunge il punto prelievi drive through con la propria auto, nel giorno e nell’orario concordati, seguendo il percorso indicato da adeguata segnaletica.

Dopo le operazioni di identificazione, il personale sanitario effettua il tampone direttamente dal finestrino.

L’azienda sanitaria ricorda che è possibile prenotare tramite il call center aziendale al numero 055/545454 tasto 2 dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30.

“Esprimo soddisfazione e ringrazio l'Azienda sanitaria per aver provveduto in tempi stretti al potenziamento del servizio, già attivo sul territorio, come richiesto dalla SdS Mugello e amministratori locali- sottolinea il Presidente della Società della Salute Mugello Filippo Carlà Campa - L'Azienda sanitaria, sulla base delle nostre richieste, ha potenziato il servizio con una estensione e articolazione in più giorni la settimana per agevolare le persone che devono sottoporsi a tampone. Questo - afferma - permetterà ai mugellani, e soprattutto a chi abita in zone distanti, di evitare di spostarsi fino al centro di San Salvi, risparmiando tempo e km di strada. La stretta collaborazione tra amministrazioni locali e Asl - conclude il presidente della SdS Mugello- ha permesso di intervenire velocemente e con efficacia a un'esigenza del territorio, dei nostri cittadini”.

Da fine agosto ad oggi sono state 241 le prenotazioni.

L’azienda sanitaria effettua un monitoraggio constante per garantire la prestazione entro le 48/72 ore con la disponibilità ad incrementare i volumi se necessario.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa