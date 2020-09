Tari azzerata a Marcignana, soddisfatti Pd-Questa è Empoli

Si è svolta, nella serata di lunedì 28 settembre, una nuova seduta del consiglio comunale di Empoli, nella quale in ordine del giorno erano presenti anche delle delibere di bilancio, tra cui una esenzione totale per il 2020 della Tari per le utenze non domestiche della frazione di Marcignana e una variazione per forniture e servizi inerenti principalmente all’ambito scolastico.

Nel merito dell’esenzione da Tari, la consigliera comunale del Partito democratico Sara Fluvi del spiega: “L’amministrazione comunale dimostra la propria volontà di disporre un aiuto importante per le attività di Marcignana, a seguito del forte disagio per la chiusura del ponte alla Motta, con conseguente diminuzione del volume d’affari. Si parla di un’esenzione della parte fissa e di quella variabile della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, per l’intera annualità 2020”.

“Questa nuova delibera di variazione di bilancio per forniture e servizi per il mondo scolastico, dimostra come l’amministrazione comunale di Empoli metta da sempre in cima alle proprie priorità la scuola,” interviene sull’altra delibera la consigliera comunale Maria Cira D’Antuono di Questa è Empoli. “Un impegno chiaro e deciso che non si è affatto concluso con la riapertura delle scuole dello scorso 14 settembre, ma che prosegue per consentire agli studenti di affrontare il nuovo anno scolastico in sicurezza. L’istruzione e la cultura restano l’unico vero ascensore sociale, l’unico modo per immaginare e quindi creare un futuro all’altezza delle aspettative dei nostri ragazzi. E ringraziamo l’amministrazione per investire in tutto ciò”.

Infine il capogruppo Pd Simone Falorni e la consigliera di Questa è Empoli Chiara Pagni esprimono la soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dei presenti in aula della mozione di cui erano firmatari per solidarietà e sostegno nei confronti di Patrick George Zaki, arrestato lo scorso 7 febbraio in Egitto e da allora sempre in detenzione e oggetto di violenza e torture: “Abbiamo ritenuto necessario predisporre questo documento per impegnare il Sindaco e il Comune di Empoli ad aderire a un’iniziativa promossa dall'associazione InOltre - Alternativa progressista per esprimere solidarietà al giovane attivista Zaki. Si tratta di sottoscrivere una lettera da spedire al carcere di Tora e presso alcune istituzioni italiane ed europee, nonché le rispettive ambasciate, a cui hanno già aderito diversi europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali ed esponenti del mondo culturale ed accademico (rettori). Amnesty International è tra le associazioni che oltre a partecipare all'iniziativa, sta dando un rilevante aiuto, soprattutto per i contatti con la famiglia”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa