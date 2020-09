Torna in centro il mercato di Figline

Anticipa di una settimana il ritorno del mercato nella sua tradizionale collocazione, che comprende piazza Marsilio Ficino e strade limitrofe. Dal 6 ottobre, quindi, tutti i banchi del mercato figlinese torneranno alle loro postazioni abituali “pre Covid”.

“La sperimentazione in zona Cassero – spiega l’Amministrazione comunale – era stata concordata con i rappresentanti degli ambulanti e con le associazioni di categoria durante le Commissioni mercato, in occasione delle quali era emersa sia l’esigenza degli operatori di ricompattare l’area di vendita in un unico luogo, prossimo al centro storico, sia di sperimentare una soluzione che ci sarebbe potuta tornare utile per necessità future, legate a due appuntamenti fissi nel calendario degli eventi figlinesi, cioè Autumnia e il Perdono. In quelle date, infatti, generalmente il mercato salta per essere poi recuperato in giorni diversi dal classico martedì; con la sperimentazione, invece, puntavamo semplicemente a spostarlo in un’altra zona, evitando quindi rinvii. Tuttavia, la sperimentazione di ieri ha evidenziato criticità dal punto di vista del traffico veicolare, specie nel tratto di ingresso di via Galilei, anche a causa dei cantieri in corso per la realizzazione della linea elettrica ad alta tensione, che non termineranno la prossima settimana. Per questo motivo, il ritorno all’area tradizionale per il mercato di Figline è anticipato al 6 ottobre, anziché al 13 ottobre”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa