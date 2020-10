Apre Medicina F e salgono a sei i reparti di Area Medica al San Giovanni di Dio

L’ospedale San Giovanni di Dio ha un nuovo reparto di Area Medica. Si tratta di Medicina F che è ubicata al quinto piano dell’ospedale con 17 posti letto dislocati nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. Il nuovo reparto accoglie pazienti ricoverati per problematiche mediche che non necessitano di un approccio chirurgico. I 17 posti letti in Medicina F sono organizzati in tre stanze da 4 posti, in due da 2 posti e in una con un posto singolo.

Con Medicina F salgono a 6 i reparti di Area Medica del San Giovanni di Dio, a disposizione per i ricoveri dei pazienti di Medicina Interna, il numero più cospicuo, e delle altre Specialistiche mediche, quali la Cardiologia, la Neurologia, la Nefrologia e la Gastroenterologia.

Durante l’emergenza per l’epidemia di Covid-19, nei due reparti A e B sono state ospitate una parte delle attività di area chirurgica, mentre i reparti C e D ed E con 54 posti letto, sono rimasti destinati ad attività di Area Medica no Covid. La riconversione dei reparti A e B agli originari reparti di Area Medica, è del giugno scorso.

Oltre ai 6 reparti di Area Medica è presente anche il reparto di Osservazione Breve Intensiva, con 10 posti letto aumentabili fino a 16, gestito dai medici di Pronto Soccorso, che contribuisce a soddisfare le esigenze di ricoveri dell’Area Medica.

Fonte: Asl Toscana centro - Ufficio Stampa