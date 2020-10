Arci Empolese Valdelsa lancia la campagna di tesseramento 'Sempre attiva e resistente'

Arci sempre attiva e resistente è lo slogan della nuova campagna di tesseramento della nostra associazione che, dopo le chiusure forzate dovute al covid- 19 e alle inevitabili restrizioni, sa reinventarsi e rimanere un punto centrale di aggregazione e solidarietà nel territorio. Novità nel tesseramento per under 23 e la campagna “Sii ciò che sei”per l'inclusività di genere

E' partita il 1 ottobre la campagna di tesseramento Arci 2020-2021.

“Sempre Attiva e Resistente” è il messaggio scelto quest’anno per una campagna di tesseramento diversa dalle altre, in un periodo segnato dall’emergenza, non solo sanitaria, legata al Covid-19. Sono stati mesi difficili per tutti e non ci nascondiamo che lo saranno ancora. Siamo stati indeboliti dall’isolamento, come singoli e come associazione. La solitudine per noi è come la kryptonite per Superman perché la nostra forza risiede nell’aggregazione, il nostro scopo è quello di associare e includere, non di separare e dividere.

Eppure nessuno dei circoli anche nei momenti di chiusura ha abdicato alla sua missione sociale: sono tanti gli esempi di consiglieri e soci che si sono offerti per assistere la propria frazione, in accordo con le amministrazioni, portando a domicilio mascherine, pasti, medicine, facendo collette per l'acquisto di computer per le scuole. O costruendo insieme al Comitato Arci un progetto di solidarietà alimentare, “Il pane e le rose”:consegna di pacchi alimentari perché nessuno, impoverito da questa crisi, fosse lasciato indietro e gli fosse garantita dignità.

Vogliamo quindi continuare ad essere un'Arci Sempre Attiva e Resistente e sempre più forte per ripartire nel segno della partecipazione, perché solo insieme alle nostre socie e ai nostri soci possiamo superare le difficoltà che stiamo attraversando e che ci troveremo ad affrontare.

Vogliamo ricostruire nella partecipazione, rinsaldare e allargare la nostra comunità, la socialità, il mutualismo e la solidarietà per continuare ad essere un antidoto all’emarginazione e all’impoverimento culturale e materiale. E vogliamo farlo grazie alla forza delle nostre socie e dei nostri soci.

Un’Arci Sempre Attiva e Resistente perché sentiamo quanto mai attuale la necessità di riaffermare i valori della Costituzione, della Resistenza, dell’antifascismo e della democrazia. Un richiamo a un impegno ancora più forte per attuarli e contrastare tutte quelle disuguaglianze che continuiamo a veder crescere in maniera intollerabile.

Fare la tessera, mai come quest'anno, vuol dire condividere una visione del mondo, valori, vuol dire sostenere i Circoli che ogni giorno, in maniera volontaria, organizzano iniziative che rendono le nostre frazioni più coese e vivibili.

Quest'anno Arci Toscana rilancia inoltre la campagna che permette a tutti gli under 23 di avere la tessera a metà prezzo al costo di € 5,00.

"Sii ciò che sei"è invece la novità di quest'anno: la campagna di Arci nazionale che mira a diffondere il messaggio per l'inclusività di genere. Una campagna che va a completare ed integrare la novità della campagna di tesseramento Arci 2020-2021, ovvero la possibilità di apporre una identità alias sulle nuove tessere.I nuov* soc* potranno infatti scegliere, in alternativa a nome e cognome, l’indicazione del codice fiscale sulla loro tessera. Inoltre, potranno rendere facoltativa l’indicazione del loro genere sulla domanda di iscrizione, compilando lo stesso codice fiscale.

Crediamo in una società che promuove le identità di genere e il diritto di tutt* di potersi esprimere liberamente in un quadro di regole comuni e condivise.

