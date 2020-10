Auto si ribalta a San Miniato, estratto e soccorso conducente

Un'auto si è ribaltata in via Ferrucci a San Miniato, nel tratto che dall'ospedale degl'Infermi conduce alle campagne di Calenzano. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti per soccorrere una persona ferita, estratta dall'auto e affidata alle cure dei sanitari giunti con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato. La persona ferita, di cui non sono note le generalità, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO