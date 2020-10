Bando caldaie e biotrituratori a Carmignano, a breve il lancio

Anche il Comune di Carmignano, appartenente all’area di superamento PM10 Piana Prato – Pistoia, ha firmato con la Regione Toscana un accordo per il finanziamento di contributi per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile particolarmente inquinanti con impianti a minore impatto ambientale e per l’acquisto di biotrituratori al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell’aria.

Il bando, al quale potranno partecipare anche i cittadini del nostro Comune, sarà pubblicato entro il mese di ottobre dal Comune di Montemurlo - identificato quale capofila tra quelli appartenenti all'area di superamento.

“Questo bando – commenta l’Assessore all’Ambiente Federico Migali – ci permette di fare un altro passo avanti per combattere l’inquinamento della nostra piana. Come Comune di Carmignano continuiamo ad avere la cura dell’ambiente tra le nostre priorità: liberare da glifosato e pesticidi l’agricoltura, investire sulla viabilità sostenibile con la realizzazione di un’ampia rete di piste ciclabili connesse tra loro, sono solo alcune delle misure prese come amministrazione. L’ambiente siamo noi: se non abbiamo rispetto per l’aria e per l’acqua non abbiamo rispetto di noi stessi e della nostra salute”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa