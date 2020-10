Bekaert, Tozzi e Casucci (Lega): "Regione e Ministero del Lavoro si attivino per chiarire le prospettive"

"Il destino lavorativo di quasi duecento persone è tuttora legato all'incertezza più assoluta - affermano Elisa Tozzi e Marco Casucci, consiglieri regionali della Lega – per questo è doveroso e urgente che Regione e Ministero del Lavoro si attivino per chiarire le prospettive della Bekaert, azienda dal futuro tutto da scrivere. Fra tre mesi scadrà anche la proroga della cassa integrazione e quindi bisogna che si trovi un'adeguata e realistica soluzione in tempi brevi. Anche noi riteniamo che l'ipotesi della creazione di una cooperativa, pur suggestiva, non sarebbe la più funzionale e rischierebbe di alimentare ulteriori criticità. Occorre invece individuare un soggetto imprenditoriale che sappia valorizzare le professionalità all'interno della fabbrica, dando nuova linfa all'impresa."

"Dal giugno 2018 - concludono Elisa Tozzi e Marco Casucci - molti dipendenti e le loro famiglie stanno vivendo un periodo terribilmente angoscioso. E' giunto il momento di fare il massimo sforzo, affinchè possano intravedere la luce in fondo al tunnel. Da parte nostra, siamo pronti a supportare questi lavoratori che meritano rispetto e attenzione da parte di chi è chiamato a risolvere l'ennesima, profonda crisi lavorativa."

Fonte: Gruppo Lega