Cascina, Confesercenti incontra il candidato sindaco Betti

“Abbiamo individuato punti di convergenza tra il programma del candidato sindaco Michelangelo Betti ed il nostro documento Cascina 2020-2025 con il quale gli imprenditori cascinesi avevano individuato una serie di priorità da sottoporre alla nuova amministrazione”. Queste le parole del responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord dopo il nuovo incontro avuto con il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, presenti anche Massimo Scarselli e Yuri Diolaiti dirigenti del direttivo comunale. “Siamo soddisfatti che Betti – dice ancora Romoli – sia in sintonia con la nostra associazione innanzitutto sulla necessità che sia un unico assessore a gestire le deleghe di turismo, cultura e commercio. Tre deleghe fondamentali che devono avere una visione unica della Cascina dei prossimi cinque anni. Sintonia – aggiunge il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord – anche sulla necessità di mettere in soffitta ogni tentativo di riapertura al traffico del corso Matteotti. Tra l’altro quando l’allora sindaco Ceccardi ipotizzò una riapertura sperimentale, dovette fare marcia indietro proprio sulla pressione della nostra associazione”. Confesercenti che poi si è soffermata su alcuni punti particolarmente sentiti dagli imprenditori cascinesi. “Innanzitutto un rafforzamento dei collegamenti tra le frazioni ed il centro. Poi una riqualificazione dell’area del Nugolaio intesa come naturale prosecuzione della Tosco Romagnola. Infine – conclude Simone Romoli – abbiamo chiesto al candidato sindaco, se eletto, di avviare un confronto una rimodulazione della disposizione dei banchi del mercato di corso Matteotti per migliorare la sinergia con le attività a posto fisso ed in particolare con i pubblici esercizi”.