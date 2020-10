Contratto lavorativo non rinnovato a Catello, PC: "Licenziamento politico"

Come Partito Comunista siamo veramente infuriati per l’ingiustizia e il trattamento riservato al nostro segretario regionale e candidato presidente alle elezioni regionali, Salvatore Catello la cooperativa Archimede ONLUS ha deciso a 3 ore dalla scadenza del contratto di non rinnovarlo, nonostante verbalmente fosse stato ribadito più volte che il rapporto di lavoro sarebbe continuato, il rinnovo contrattuale del 31 luglio fino al 30 Settembre era propedeutico al lavoro che sarebbe cominciato ad inizio Ottobre, infatti a tutta la squadra è stato rinnovato il contratto escluso lui.

Ma noi vogliamo tirare in ballo direttamente ALIA che dovrebbe essere responsabile del comportamento delle ditte a cui da gli appalti rispetto ai dipendenti, visto i principi etici che dice di avere l'azienda.

Questo è chiaramente un licenziamento politico. Mai un provvedimento è stato preso contro il lavoratore, che anzi è sempre stato elogiato per l’impegno, che ha sempre svolto il proprio lavoro con serietà, professionalità e disponibilità facendo decine di ore di straordinario per far raggiungere gli obiettivi lavorativi alla cooperativa.

Il Partito Comunista si riserverà qualsiasi tipo di azione contro ALIA e contro Archimede anche passando per vie legali se non verrà immediatamente reintegrato.

Partito Comunista