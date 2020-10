Concussione e presunte irregolarità edilizie a Montespertoli, confermata l'assoluzione per l'architetto comunale

È stato respinto l'appello contro l'assoluzione in primo grado di Marco Calonaci. L'architetto è accusato di concussione nell'ambito di un'inchiesta legata a presunte irregolarità su concessioni edilizie che aveva rilasciato in qualità di responsabile dell'ufficio assetto del territorio del comune di Montespertoli. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura. Calonaci fu arrestato nel 2009. Nel febbraio 2017 è stato assolto, insieme ad altre tre persone, perche' "il fatto non sussiste" per la concussione e "per non aver commesso il fatto" in riferimento a presunti reati urbanistici. Fu stabilito anche "il non doversi procedere", perche' "tutti i reati sono estinti per intervenuta prescrizione", nei confronti degli altri 14 imputati. Tra questi c'era l'ex sindaco Antonella Chiavacci, accusata di non aver controllato l'operato di Calonaci.