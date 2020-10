Confesercenti Pistoia, due appuntamenti sui percorsi digitali per le Pmi

Due appuntamenti organizzati da Confesercenti Pistoia per presentare alle aziende il nuovo servizio dell’associazione “Percorsi digitali per le Pmi”.

Dopo aver proposto una serie di seminari riguardanti le strategie online, Confesercenti ha colto l’esigenza dei soci di poter avere a disposizione consulenti in grado di fornire analisi sulla trasformazione digitale delle aziende. Dopo il lockdown, la richiesta è diventata ancora più forte.

Palestre in cerca di piattaforme per trasmettere corsi live, estetiste e negozi di abbigliamento con bisogno di approfondire opzioni per la vendita online, aziende che cercano di capire come valutare un’attività social, alberghi che si cimentano in strategie multicanale per promuovere i propri prodotti e servizi.

Così, grazie a Confesercenti, nasce “Percorsi digitali per le Pmi”, dove le imprese potranno, con una consulenza gratuita, trovare risposte sulle strategie per costruire i loro percorsi online. Un pool di esperti che metteranno a disposizione le loro professionalità per il web marketing e la gestione aziendale nei diversi settori merceologici.

Per lanciare questo nuovo servizio Confesercenti organizza due eventi, uno a Pistoia e uno in Valdinievole. Si tratta di due aperitivi, due momenti di incontro, di scambio tra titolari di impresa, ma anche di formazione. Gli esperti di digital marketing proporranno ai partecipanti alcune “pillole” sulle nuove frontiere del digitale per la piccola e media impresa (e-commerce, Tik Tok, Instagram) e sugli aiuti messi a disposizione per le aziende. Sarà anche l’occasione per i partecipanti di richiedere una consulenza gratuita.

Gli aperitivi si svolgeranno: mercoledì 7 ottobre all’azienda agricola dai Papini, via Vallone 1044 Monsummano: mercoledì 14 ottobre al Loft 68, in via Fonda di Vicofaro 6/8, Pistoia

L'ingresso è libero e gratuito ma è necessaria la prenotazione. Info: 057392771- 0572957257.

Fonte: Ufficio stampa