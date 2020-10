Contadini cercasi, la scuola degli agricoltori ritorna nel Chianti

Tra laboratori in aula e lezioni in vigna i giovani del Chianti tornano a lavorare e ad amare la terra. Prende il via a novembre una nuova edizione della scuola GRATUITA che si propone di formare gli agricoltori del futuro, promossa da quattro Comuni di area fiorentina (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli) e gestita da Chiantiform. Gli studenti del nuovo corso triennale al quale è possibile iscriversi fino al 13 ottobre (ultimi posti disponibili) inizieranno tra qualche mese l’esperienza formativa nell’ambito di un prestigioso progetto finalizzato ad offrire un’opportunità che unisce la teoria alla pratica e traduce in un’occupazione reale le competenze acquisite al termine del corso professionalizzante. La scuola è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni e permette l’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’attività formativa è presieduta dalla biotecnologa agraria Elisa Corneli e si avvale del supporto di docenti qualificati, alcuni dei quali dirigono e coordinano attività e settori specifici nelle aziende agricole del territorio.

E’ il primo progetto del Chianti dedicato alla formazione triennale di istruzione e formazione professionale (accessibile ai ragazzi in uscita dalla scuola media in alternativa alla scuola superiore), finanziato dalla Regione Toscana, attraverso fondi ministeriali, nell’ambito di GiovaniSì. Il corso si compone di 3168 ore complessive di cui 1184 di lezioni teoriche, 1184 di attività laboratoriale e 800 ore di stage alternanza scuola lavoro nelle imprese del territorio.

“Il corso favorisce l’incrocio tra domanda e offerta – commenta Elisa Corneli - e dà una risposta sociale ed occupazionale alle potenzialità agricole del Chianti, area in cui il settore agroalimentare rappresenta una delle colonne portanti dell’economia regionale. La prova concreta è data dai numeri: il 90 per cento dei giovani che ha seguito e portato a termine il corso di formazione nelle precedenti edizioni ha trovato un lavoro e in molti dei casi lo stage effettuato nelle aziende del territorio si è tradotto in un impiego a tempo indeterminato”.

“Dunque, ragazzi, fatevi avanti – esorta Corneli – vi aspetta una bella esperienza nei campi, all’aperto, con la possibilità di trasformare una vostra passione, un vostro sogno in un lavoro certo. Il nostro obiettivo è formare quelle figure professionali, dotate di una preparazione specifica, di cui il territorio necessita per tenere alto il livello di competitività, far fronte alle sfide della contemporaneità, portare avanti attività di sviluppo sostenibile, incentrato su percorsi di ricerca che coniugano tradizione e sperimentazione”. L'impostazione del corso è basata non solo sulla preparazione delle materie di base, italiano, matematica, storia, geografia, biologia, chimica, ma sulle competenze tecniche, specifiche in ambito agricolo da spendere nella filiera agricola del territorio locale e regionale. La scuola alternerà lezioni teoriche, attività laboratoriali e periodi di stage in alternanza scuola lavoro nelle aziende del Chianti. L’agenzia formativa Chiantiform è diretta da Giordano Meneghini.

Il corso richiede la frequenza obbligatoria. Info e iscrizioni: Chiantiform, via della Libertà 57 San Casciano in Val di Pesa, tel. 055 82 94 624, info@chiantiform.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino