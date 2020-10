Un moldavo è stato arrestato dai carabinieri di San Casciano Val di Pesa in esecuzione di un mandato di arresto europeo per contrabbando di sigarette. Nel primo pomeriggio di ieri i militari sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo in piazza Zannoni, nel centro del paese. L'uomo, C.A. le iniziali, 46 anni, dopo l'arresto è finito nel carcere di Sollicciano a Firenze.