Controsoffitto crolla e piove a scuola, la denuncia di CambiAmo San Gimignano

Non spetterebbe a noi, della lista CambiAmo San Gimignano, comunicarlo, ma lo facciamo ugualmente per la ragione numerica e formale che è indicata alla fine del comunicato.

Dopo le piogge del 24 e 25 Settembre una grossa porzione del controsoffitto della nuova palestra è venuto giù, è caduto, come foglia morta cade. Nessuna altra struttura ha registrato, nell'intera San Gimignano, sia negli edifici pubblici che in quelli privati, danni così evidenti come quello descritto prima, e come quello dell'aula magna delle scuole medie. Nella sciagura bisogna godere del pizzico di fortuna che il fato ci ha accordato. La palestra è finita, collaudata, ma non ancora inaugurata fortunatamente, questo ha sinteticamente evitato che fosse frequentata dai nostri ragazzi, con esiti sui quali preferiamo non prefigurare alcun tipo di scenario. Sarebbe stata inaugurata nel mese di Ottobre, tra pochi giorni insomma. Nel paradosso possiamo parlare in questo caso di pioggia provvidenziale!

Appena saputo del fatto, tre giorni fa, per vie "non ufficiali", abbiamo subito chiesto al dirigente dell'ufficio tecnico ed al sindaco, la documentazione fotografica dell'accaduto oltre che le notizie sul perchè era successo un simile danno ad un edificio scolastico nuovo di zecca.

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 30 Settembre, dietro nostra interrogazione sull'accaduto, non abbiamo ricevuto nessun chiarimento nel merito, né sulla dinamica del perchè è successo, né sull'importo del danno. Abbiamo solo saputo che è stata attivata la polizza del Comune contro sinistri ma non chiamate le ditte costruttrici responsabili che hanno realizzato il progetto.....pazzesco anche questo!

Si evince, dalle immagini, che il contro soffitto interessato dal sinistro, è crollato a causa della forte pioggia, ma ci domandiamo: come è stato possibile che da un tetto appena costruito, possa filtrare acqua, da far crollare un contro soffitto e riempire i pavimenti di acqua e fango?

E' bene anche ricordare che l'edificio scolastico che ospita la scuola media e la palestra, è costato la bellezza di 4.354.000 € circa, di cui 2.064.000 € di risorse proprie del Comune di San Gimignano.

E' veramente incredibile se non inaccettabile tutto quello che è successo!

Lista Cambiamo San Gimignano