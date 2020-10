Coronavirus, professore positivo a Siena: in 100 in quarantena

Un insegnante è risultato positivo al Coronavirus in una scuola di Siena. Cinque classi sono chiuse, circa cento alunni rimarranno in quarantena. La scuola colpita è l'IIS Sarrocchi di via Pisacane.

Stando all'Asl Toscana Sud Est, in una classe di ventitré alunni sono già stati effettuati tamponi. Per le altre quattro, il preside ha disposto il rientro a casa con mezzi propri e da domani sarà attivata la didattica a distanza. Sono stato sanificati i locali della scuola.