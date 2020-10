Coronavirus, salgono a 2 le classi in quarantena a Cerreto Guidi

Un'altra classe delle medie di Cerreto Guidi è in quarantena. Nella mattinata di oggi, giovedì 1 ottobre, era arrivata la notizia dell'isolamento di una classe ma adesso eccone un'altra. La positività al Coronavirus di un ragazzo di seconda e di un altro di terza media ha portato alla 'doppia' quarantena.

Nemmeno la classe in questione si è presentata a scuola oggi, alunni e alunne rimarranno a casa per 14 giorni. Per loro le lezioni a distanza partiranno da lunedì 5 ottobre.

"Siamo continuamente in contatto sia con la scuola, che ha attivato i protocolli necessari, che con la ASL, che ha fatto le indagini dei contatti e messo in quarantena le rispettive classi. Non c’è dubbio che queste situazioni creino preoccupazioni, ed è giusto sentirsi guidati e tutelati. Per il momento cautela e prudenza e un grande augurio di pronta guarigione ai bambini e alle loro famiglie" è quanto scrive il sindaco Simona Rossetti sul suo profilo Facebook.