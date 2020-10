Corri la Vita, Astro dona il premio al Centro Donna di Empoli

Consegnato nei giorni scorsi il secondo premio all’Associazione Astro per la XVIII edizione di Corri la vita, la manifestazione che promuove la raccolta di fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

Il Presidente di Astro, l’Associazione empolese da sempre a sostegno dell’Ospedale San Giuseppe, ha voluto donare il riconoscimento al Centro Donna a dimostrazione delle tante attività che ogni anno vengono realizzate in favore delle donne.

Al momento della consegna erano presenti Silvia Guarducci, Direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, Claudio Caponi, Direttore Chirurgia Senologica Ospedale Empoli e Paolo Scardigli, Presidente Astro, insieme ad alcune donne volontarie dell’Associazione impegnate nella raccolta fondi per la manifestazione.

Quest’anno sono state vendute circa 600 magliette nel territorio empolese per le iscrizioni all’evento che quest’anno si è svolto sui social, a causa dell’emergenza sanitaria. Grazie a questa raccolta fondi continua il sostegno di Corri la Vita al progetto Eva, realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Toscana Centro e la LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per potenziare i servizi ambulatoriali, già esistenti sui territori dell’Ausl Toscana Centro e rivolti alle donne trattate per tumore al seno con specialisti di diverse discipline.

In particolare presso il San Giuseppe di Empoli sono presenti, come in altri presidi aziendali, ambulatori per la definizione del rischio genetico con studio di eventuali mutazioni, la preservazione della fertilità, il trattamento dell’osteoporosi indotta dai trattamenti oncologici ed i sintomi da menopausa.

I servizi ambulatoriali vengono offerti gratuitamente a tutte le donne operate di tumore al seno all’interno dell’Area Vasta Centro (Firenze, Empoli, Pistoia, Prato), dove ogni anno si registrano circa 1.800 nuovi casi di tumore al seno.

Continua la raccolta fondi lanciata dall’Associazione Astro per l’acquisto di un macchinario dedicato alla terapia del dolore che sarà donato nei prossimi mesi al San Giuseppe. Tutti i dettagli sulle modalità di donazione saranno indicate presso il Centro Donna di Empoli e anche sulla pagina facebook di Astro.

Fonte: Asl Toscana Centro