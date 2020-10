Corso post diploma a Empoli per tecnici di app e software

Diventare tecnici specializzati nello sviluppo di applicazioni e software per evoluti sistemi aziendali, con possibilità di trovare un’occupazione stabile entro poche settimane dal conseguimento del diploma. È l’opportunità offerta dal corso “Byte20”, promosso nella città di Empoli da Its Prime, l’Istituto Tecnico Superiore che realizza percorsi biennali post diploma per formare tecnici specializzati, in grado di inserirsi efficacemente nel sistema economico e produttivo. Si tratta di un’opportunità rivolta ad un massimo di 25 allievi di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, in possesso di diploma e composta da 2000 ore complessive, divise in 4 semestri (1200 ore di aula e attività di laboratorio + 800 ore di stage in Italia o all’estero). Le iscrizioni sono aperte fino al 12 ottobre.

I NUMERI - Tutto il percorso formativo si conferma un formidabile passepartout per il lavoro: il 90% dei diplomati, al termine degli studi, trova velocemente un impiego stabile e per di più, nel 95% dei casi, in un’area coerente con il percorso di formazione svolto in aula e “sul campo”. Un successo legato a due fattori: il primo è che ITS Prime si collega ad un reale bisogno delle aziende. Il secondo è che forma persone direttamente per un “mestiere”. I docenti infatti provengono per il 70% dal mondo del lavoro, mentre il 42% del percorso formativo viene fatto in stage.

COME ISCRIVERSI – È possibile iscriversi attraverso la pagina dedicata, sul sito di Its Prime: http://www.itsprime.it/corsi/nuovi-corsi/ oppure, in alternativa, consultare il sito www.itsprime.it o chiamare il numero 055.5274948.

Fonte: Ufficio stampa