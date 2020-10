Dal Comune di Livorno una pergamena di ringraziamento alle 40 associazioni di volontariato che operano nel sociale

Ieri, mercoledì 30 settembre, presso la Goldonetta (via Carlo Goldoni 83), il sindaco Salvetti, l'assessore al sociale Andrea Raspanti e la dirigente al sociale Arianna Guarnieri hanno consegnato una pergamena di ringraziamento alle 40 associazioni di volontariato che operano nel sociale e che hanno prestato servizio nell'ambito dell'emergenza nazionale da COVID-19.

L'impegno del volontariato è stato determinante durante i mesi del lockdown, un aiuto prezioso alle persone più deboli, ai malati, ai disabili ed a coloro che si sono trovati in difficoltà economica.

“Con profonda soddisfazione ho consegnato la pergamena di ringraziamento alle associazioni di volontariato del sociale che durante il lockdown sono state un prezioso ed essenziale sostegno per l'Amministrazione Comunale e per tutti coloro che si sono trovati in situazioni di disagio” dichiara il sindaco Salvetti e l'assessore al sociale Andrea Raspanti aggiunge “Come sempre nei momenti critici, il terzo settore ha dato uno straordinario aiuto alle istituzioni nei giorni peggiori dell’emergenza, contribuendo a tutelare la dignità di molte persone e famiglie in difficoltà. A loro va il ringraziamento del Comune e di tutta la città. L’impegno è trovare insieme nuove modalità di collaborazione per valorizzare al meglio, in futuro, questo straordinario capitale di competenze, altruismo e solidarietà.”

Alle associazioni è stata donata una pergamena con la seguente motivazione:

“L'Amministrazione comunale di Livorno esprime il più sentito ringraziamento

per il generoso impegno profuso a favore delle persone e delle famiglie più vulnerabili nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid 19.”

In allegato la lista delle associazioni che hanno ricevuto la pergamena di ringraziamento.

A.N.P.A.N.A. ODV di Livorno

Consulta delle Associazioni

A.P.I.CI

Arciconfraternita della Misericordia di Livorno

Associazione AGEDO

Associazione Amici della Zizzi

Associazione ATAPC Livorno

Associazione Cure Palliative Livorno

Associazione Etruria Soccorso Livorno

Associazione Il Nuovo Millennio

Associazione Little Dresses for Africa Italia

Associazione Malati Alzheimer Livorno

Associazione Oltre per Livorno

Associazione Opera Santa Caterina

Associazione P24 LILA Livorno

Associazione Per Madre Terra

Associazione Radio Club Fides

Associazione RANDI

Associazione SVS Pubblica Assistenza

Associazione Vivi Centro Livorno

Associazione Volontari Ospedalieri Livorno

Auser Filo d'Argento Livorno

AVIS Comunale Livorno

Centro Cristiano Fonte di Vita APS

Circolo Arci Ardenza Le mi bimbe

Circolo Caravan Camper Livorno

Comunità di Sant'Egidio

Comunità Pastorale dei Tre Arcangeli

Confraternita della Misericordia di Antignano (Cecconi)

Corpo Italiano di San Lazzaro

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Livorno

Confraternita della Misericordia di Montenero

Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta

Croce Azzurra Livorno

Croce Rossa Italiana -Comitato di Livorno

Diecidicembre- Arciragazzi Livorno

Fondazione Caritas Onlus

L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno

Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia

Potere al Popolo Livorno

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa