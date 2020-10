Federico Buffa al Politeama per raccontare il black power alle Olimpiadi

Arriva in Valdelsa il celebre storyteller e giornalista Sky Federico Buffa, sul palco del Teatro Politeama di Poggibonsi sabato 3 ottobre alle 21.30 con lo spettacolo “Due pugni guantati di Nero”. Un evento, a ingresso gratuito su prenotazione, che si inserisce nell’ambito della rassegna “Ri- conoscere l’Ambiente”, promossa da Sienambiente. Al centro il tema della sostenibilità sociale, un tema caro a Sienambiente e anche uno degli obiettivi ONU per l’Agenda 2030. Lo spettacolo è infatti la storia di due atleti olimpionici, Tommie Smith e John Carlos, attivisti del “Progetto Olimpico per i Diritti Umani”, che, nel 1968, poco dopo la morte di Marthin Luther King, si schierarono sul podio per rivendicare giustizia, uguaglianza e solidarietà non solo in ambito sportivo, ma anche nella vita quotidiana.

Due pugni guantati di nero è la storia di una delle immagini iconiche più famose del Novecento: Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo (“ogni pietra è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato”). Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato assassinato (e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare). Tommie Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo. Sul quel podio salì sul secondo gradino Peter Norman, un australiano che per solidarietà con i due atleti afro-americani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights.

Alla fine dello spettacolo sarà organizzata una raccolta fondi per l’associazione no-profit Caritas Diocesana.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere a comunicazione@sienambiente.it.

L’evento è patrocinato da Asvis, Comune di Poggibonsi, Università degli Studi di Siena e Cial, Consorzio nazionale imballaggi in alluminio. Per informazioni sull’intera rassegna www.riconoscerelambiente.it

Informazioni anche su www.politeama.info

Fonte: Ufficio stampa