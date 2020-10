Gara del Velo Club al Terrafino, cambia la viabilità

Il Velo Club – Scuola Ciclismo Empoli organizza per sabato 3 ottobre la gara ciclistica 5° Trofeo – Città d’Empoli e 2° Trofeo Fallani Caramelle 1926 , riservata alla Cat. Giovanissimi. Si corre nella zona del Terrafino, su un circuito attorno a Via Primo Maggio, nel cuore della zona industriale.

Sabato 3 ottobre le strade interessate dal circuito saranno Via Primo Maggio, Via G. di Vittorio, Via E. Mattei, Via Grandi e ritorno in Via Primo Maggio.

Sarà in vigore dalle 13 alle 19 il divieto di transito e il divieto di sosta in:

Via Primo Maggio, tratto tra Via Grandi e Via G. di Vittorio;

Via G. di Vittorio, tratto tra Via Primo Maggio e Via E. Mattei;

Via E. Mattei;

Via A. Grandi, tratto tra Via E. Mattei e Via Primo Maggio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa