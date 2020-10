Genitori e figli, il Centro Giovani organizza incontri per crescere insieme

Partirà la prossima settimana il percorso di laboratori e incontri dedicato a genitori e figli promosso dal Centro Giovani Sottosopra di Fucecchio in collaborazione con l'Associazione Il Labirinto.

Il ciclo di incontri prevede tre percorsi apparentemente distinti ma collegati, che si terranno il mercoledì: quelli per i ragazzi nel pomeriggio, ogni settimana a partire dal 7 ottobre, presso i locali del Frantoio; quelli per i genitori in orario serale, ogni 15 giorni a partire dal 14 ottobre, presso l’Auditorium La Tinaia.

“Dopo l'esperienza estiva con il laboratorio dedicato alle ragazze – spiega la vicesindaco e assessore all'educazione, formazione e istruzione del Comune di Fucecchio, Emma Donnini - sono state le stesse adolescenti a proporre di continuare questa esperienza coinvolgendo anche i genitori, e l'amministrazione comunale non poteva perdere questa occasione. Innanzitutto è un’opportunità che viene data ai ragazzi, che in questi incontri possono approfondire la conoscenza di sé stessi, delle loro emozioni e di come le esprimono nel rapporto con i loro pari o con gli adulti, ma allo stesso tempo è anche una proposta importante per i genitori, che attraverso questo ciclo d’incontri potranno confrontarsi e lavorare sul tema della comunicazione con i propri figli. Abbiamo scelto di collaborare con l'associazione Il Labirinto proprio per assicurare la continuità con il lavoro avviato questa estate e, al tempo stesso, creare un collegamento tra l'esperienza dei ragazzi e quella dei genitori”.

Questo è il dettaglio delle attività coordinate dalla counselor Silvia Gaia Pelagatti, esperta sui temi della femminilità e del maschile e sulle dinamiche relazionali:

- La Tenda della Luna, ore 16:00-17:00, è dedicata alle ragazze: ispirata alla Tenda delle tribù matriarcali, dove le donne di ogni età si riunivano per trasmettersi informazioni, conoscenze, prendere insieme delle decisioni. Le ragazze potranno quindi condividere informazioni ed esperienze legate al loro divenire donne: il ciclo mestruale, la sessualità, la relazione con il proprio maschile.

- La vita è un’emozione, ore 17:30-19:00, è il laboratorio dedicato a ragazzi e ragazze: attraverso tecniche di espressione creativa, rilassamento e gioco, i giovani potranno esplorare le proprie emozioni e il loro modo di rapportarsi con gli altri.

- Genitori e figli: una comunicazione gentile per crescere insieme, è dedicato ai genitori: si terrà ogni quindici giorni alle ore 21:00 a partire dal 14 ottobre ed è pensato come un percorso attraverso il quale ritrovare sé stessi e il proprio modo di vivere il ruolo genitoriale all'interno della coppia e con i figli.

“E’ un programma ricco in cui si prevedono anche delle belle sorprese per i ragazzi e per gli adulti – prosegue l'assessore Donnini -. La gentilezza è la tematica che accompagna il nostro percorso e che anima quest'anno anche altri laboratori promossi nelle scuole. Una società gentile è fatta di persone che ascoltano e rispettano sé stesse per relazionarsi meglio e rispettare gli altri. Vogliamo sviluppare un percorso che possa portare benessere e un miglioramento della qualità di vita per le famiglie”.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi presso l’InformaGiovani o il Centro Giovani Sottosopra: 0571 268408, informagiovani@comune.fucecchio.fi.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa