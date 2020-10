I Comuni di Ponsacco e San Giuliano Terme cercano personale di categoria C e D

Si comunica che il Comune di San Giuliano Terme e il Comune di Ponsacco hanno stipulato una apposita convenzione per la gestione associata di procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale dipendente di categoria C e D.

Di seguito il Comune di San Giuliano Terme ha provveduto a bandire un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 3 istruttori amministrativo-contabili, categoria C, posizione economica C1, e un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 5 specialisti servizi amministrativo-contabili, categoria D, posizione economica D1.

Sulla base alla convenzione di cui sopra, due candidati vincitori del concorso per la categoria C e due candidati vincitori del concorso per la categoria D saranno assunti dal Comune di Ponsacco. Sul sito internet del Comune di San Giuliano Terme è possibile consultare i due bandi di concorso e trovare tutte le informazioni riguardanti il loro svolgimento e le modalità per potervi partecipare. In particolare si informa che il termine ultimo per iscriversi è fissato per le ore 24,00 del giorno 22 ottobre 2020.