I sanitari anti-Covid di 4 ospedali fiorentini dell’Asl tra i mille di Fiorentina-Sampdoria

Quattro ospedali fiorentini dell’Azienda sanitaria Toscana centro hanno ricevuto dalla Presidenza della Fiorentina, l’invito ad assistere alla partita Fiorentina-Sampdoria di domani sera allo stadio Franchi, riservando 10 posti a ciascun presidio. Destinatari dell’invito sono gli ospedali Santa Maria Annunziata, San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova e Piero Palagi.

Un gesto di ringraziamento “per l’importantissimo lavoro svolto in questi mesi difficili” ha scritto la segreteria della Presidenza della Società Viola alle direzioni di presidio Asl. Per questo i posti, come richiesto dalla Presidenza, saranno destinati solo ed esclusivamente al personale sanitario che si è impegnato e distinto nei mesi scorsi nel fronteggiare l’emergenza Covid-19, supportando da vicino i malati e le loro famiglie. Medici, infermieri, barellieri, soccorritori e tutte le altre figure impegnate sul campo nei giorni più critici della pandemia.

“La nostra iniziativa questa volta è riservata a chi ha passato mesi durissimi in prima linea” ci tengono a precisare dalla Fiorentina. I direttori dei quattro ospedali fiorentini dell'Azienda hanno risposto ringraziando a loro volta.

Fonte: Ausl Toscana Centro