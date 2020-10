Il Comune di Livorno premia 150 studenti diplomati con il massimo dei voti

Cerimonia di premiazione dei “centisti”, ovvero degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’ultima prova di maturità, domani venerdì 2 ottobre alle ore 16. La cerimonia si svolgerà all’interno del Teatro Goldoni, scelto come ampio spazio per garantire la compresenza di numerose persone nel rispetto delle normative antiCovid.

I premiati sono 150 di cui 86 femmine e 64 maschi. Tra questi anche due detenuti della Casa Circondariale “Le Sughere” che riceveranno l’attestato il 7 ottobre all’interno dell’Istituto per mano dell’assessore al sociale Andrea Raspanti.

Venerdì 2 ottobre al Teatro Goldoni il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, insieme all’assessore all’istruzione Libera Camici, consegneranno ai premiati una pergamena quale riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa