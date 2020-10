Impossibile approvare il bilancio della società del Comune Farmas per irregolarità relative al 2017 e 2018

“Ci troviamo di fronte all'ennesima eredità fallimentare di chi ci ha preceduto, all'ennesima situazione drammatica a cui dobbiamo mettere mano”: lo dichiara il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini dopo aver partecipato nei giorni scorsi all'assemblea di Farmas che avrebbe dovuto approvare il bilancio – la società che gestisce le farmacie comunali, i laboratori di medicina generale e specialistici oltre ai servizi cimiteriali sul territorio comunale – durante la quale sono emerse numerose anomalie contabili. “Risultano pagamenti per oltre 22mila euro non dovuti al precedente amministratore – spiega Coluccini – e oltre a questo sono registrati oltre 47mila euro di pagamenti per fatture da ricevere relative al 2017 mai poi ricevute e che non si capisce a chi è perché siano stati fatti questi pagamenti. Come se non bastasse, risultano infine altri 9000 euro mancanti relativi ai contributi da versare per i dipendenti che comporta l’irregolarità del Durc. Ci stiamo naturalmente attivando legalmente per tutelare i diritti del Comune, ma è al momento è impossibile approvare il bilancio dell'azienda, nonostante l'impegno dell'amministratore unico Danila Aloisi che ringrazio. si tratta dell'ennesima punta di un iceberg che purtroppo va a smentire tutte le ricostruzioni che l'opposizione veicolava sino a poco tempo fa e tese a sostenere che nelle partecipate comunali tutto andava e era andato per il meglio”.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa