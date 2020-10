Italia Viva abbandona Betti al ballottaggio: "Apparentamento con M5S sposta coalizione via dal nostro progetto"

L'allargamento delle forze della coalizione per evitare il ritorno della destra populista al governo della città è senz'altro una cosa positiva. Ma per esserlo deve anche riuscire ad esprimere un programma condiviso che tutti i soggetti del centrosinistra, pur con differenti sensibilità, riescono unitariamente a portare avanti, avendo come solo fine il bene di Cascina.

Con queste parole Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio, coordinatori territoriali di Italia Viva, commentano gli ultimi sviluppi riguardanti le elezioni amministrative a Cascina.

L'apparentamento con le liste che hanno sostenuto Cristiano Masi va a nostro giudizio in questa direzione, ma lo stesso non può certamente dirsi per l'apparentamento con la lista 5 Stelle che invece, a nostro avviso, risponde solo a logiche politiche calate dall'alto. Crediamo anzi che la presenza al Governo della città di una forza populista come 5 Stelle, che in campagna elettorale non ha lesinato critiche alle forze di Centrosinistra, anche e soprattutto attaccando le persone ed i programmi presentati, rischi di spostare la coalizione verso un progetto che non è più il nostro progetto comune originario.

Abbiamo provato, fino all’ultimo momento disponibile, a chiedere al candidato Sindaco che lealmente abbiamo sostenuto sin dall’inizio, di fornirci garanzie sul mantenimento della strada intrapresa dalla coalizione originaria. Nonostante i numerosi incontri ed i numerosi impegni presi e poi disattesi, queste garanzie non sono arrivate, a conferma che, con tutta evidenza, la coalizione ha deciso di seguire un percorso diverso da quello deciso comunemente solo pochi mesi orsono.

Prendiamo quindi atto, a malincuore, che a Cascina, nonostante gli accordi e gli impegni presi, il PD ha deciso di prendere una strada diversa da quella tracciata insieme, una strada che non è la nostra. Noi proseguiamo, con passione coerenza e responsabilità, il nostro impegno politico: crediamo sia corretto nei confronti di coloro, tanti o pochi che siano, che ci hanno dato e ci daranno fiducia.

Fonte: Italia Viva Cascina