La mostra 'Talent 1 - Visioni sul contemporaneo' inaugura il nuovo anno di Fondazione Studio Marangoni

Si inaugura venerdì 2 ottobre con la mostra “Talent 1 - Visioni sul contemporaneo”, riflessioni sul quotidiano nell’epoca del post covid, il nuovo anno di Fondazione Studio Marangoni - FSM, dal 1991 leader nella formazione e nella cultura fotografica, tra i più importanti d’Italia.

In esposizione fino al 31 ottobre, presso fsmgallery, la sede situata nel centro storico, in via san Zanobi 19r, circa trenta opere degli studenti del I e II anno del Corso di Fotografia e New Media, punta di diamante del comparto formativo, grazie alle collaborazioni internazionali e al profondo lavoro nella strutturazione e sperimentazione del linguaggio visivo.

A partire dalle ore 10.00, sarà possibile osservare il percorso di un anno scolastico singolare. La maggior parte dei progetti, infatti, è stata sviluppata durante il periodo di quarantena, per cui l’esposizione sonda i dettagli della vita quotidiana che, visti da una diversa angolazione, hanno assunto nuovi significati. Tra le suggestioni, gli sguardi sui cortili dei vicini, il rapporto con nature reali e fittizie, con lo sport e la famiglia, gli isolamenti e gli ostacoli interiori, gli studi fotografici improvvisati tra gli spazi di casa, gabbie reali e digitali, smart working.

Le opere sono degli allievi del primo anno (Leonardo Danieli, Michelle Davis, Simona De Matteis, Manuel Grazia, Giulio Guidi, Patrizio Marcocci, Giulio Milaneschi, Alessandro Mugnone, David Rognini, Mattia Rosa, Lara Cervaroli) e del secondo (Albina Abdullina, Alessio Pannini, Alice Licari, Duccio Venturi, Elisa Reali, Andrea Storni, Jessica Rose Wilburn, Luca Longhi, Marco Peroni e Sara Dilettoso).

A seguire, il 6 novembre, al via “Talent 2”, con le suggestioni dei fotografi più esperti, al termine del percorso triennale.

Nel programma di Fondazione Studio Marangoni, varie le iniziative, tra cui la lezione aperta “Come allestire una sala di posa?” con Paolo Cagnacci, docente del Corso di Fotografia di Moda e Tecnica delle Luci, in partenza ad ottobre, con ospite speciale Ilaria Gambi, ex allieva Marangoni e affermata fotografa; il nuovo open day del Corso Triennale di Fotografia e New Media, che punta ad acquisire competenze professionali sia in fotografia che in videomaking (il 9 ottobre alle ore 17.00); il corso base di fotografia che raddoppia le sue iscrizioni.

La mostra “Talent 1” aprirà venerdì 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 a ingresso libero contingentato e resterà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 o su prenotazione al numero 055 481106 o a info@studiomarangoni.it

