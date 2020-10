Rubano minicar, la polizia li segue e trova nel Cuoio magazzino con marijuana

Hanno rubato una minicar a Montecatini, sono fuggiti verso un magazzino e lì la polstrada li ha beccati in mezzo a refurtiva varia e piantine di marijuana. Un 41enne del Veneto e un 56enne della Basilicata sono stati arrestati a Montopoli in Val d'Arno e ora sono in carcere a Pistoia. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 30 settembre.

I due hanno preso il mezzo fuori da una scuola di Montecatini. La polizia stradale li ha seguiti fino alla Zona del Cuoio e, una volta arrivata a Montopoli, ha fatto la grande scoperta.

Nel magazzino erano presenti un escavatore un trattore, due moto da cross e attrezzi da palestra, oltre ovviamente alla minicar appena rubata. Inoltre in una serra erano coltivate circa cento piante di marijuana. Il materiale è stato sequestrato, i due sono stati messi in manette per furto e ricettazione.