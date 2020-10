L'azienda 'Dimensione Sicurezza' dona 1500 mascherine chirurgiche alla scuola primaria 'Hack' di Bagnolo

Ancora una volta le imprese del territorio dimostrano la propria generosità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Questa mattina, 1 ottobre, l'azienda “Dimensione Sicurezza” di via Montalese a Bagnolo ha consegnato alla scuola primaria “Margherita Hack” 1500 mascherine di tipo chirurgico, certificate secondo le normative vigenti e con una dimensione appositamente studiata per i bambini dai 6 ai 12 anni. Un gesto voluto dalla famiglia Ciampi per dimostrare la propria vicinanza alle necessità della scuola: « La scuola “Margherita Hack” è stata frequentata dai miei figli, Virginia e Lorenzo, ed ora dai miei nipoti e per tutti noi è un luogo importante di crescita, pieno di ricordi, al quale teniamo molto. - spiega il titolare di Dimensione Sicurezza, Enrico Ciampi- Si tratta di una piccola donazione, ma che abbiamo fatto con il cuore per dimostrare la nostra vicinanza alla scuola in questo periodo di emergenza». Le mascherine sono state consegnate da Enrico e Virginia Ciampi in tutte le classi della primaria “Hack” alla presenza della preside Maddalena Albano, dell'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano e del sindaco Simone Calamai, che dice:« Le nostre aziende rappresentano un valore aggiunto per il territorio. Questa è l'ennesima dimostrazione di generosità e vicinanza del mondo produttivo all'esigenze della comunità e della scuola e per questo ringrazio la famiglia Ciampi per il bel gesto».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa