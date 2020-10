Lettera aperta ai candidati a sindaco di Cascina su Fondazione Sipario

A pochi giorni dal ballottaggio per la elezione del Sindaco di Cascina, a conclusione di una campagna elettorale in cui è utile ricordare ai candidati il Teatro di Cascina la cui importanza che ricopre per la cultura del territorio non è stata debitamente valorizzata, le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori nella Fondazione Sipario chiedono un impegno reale a sostegno del Teatro e delle sue attività, a tutela del personale e della offerta culturale che rappresenta un obiettivo centrale per la città di Cascina e per tutta la zona circostante.

Come rappresentanti dei lavoratori rileviamo che da anni i contributi comunali a favore del Teatro sono rimasti invariati quando in molte altre città toscane il contributo è invece cresciuto: segno di un preoccupante disinteresse che si è manifestato negli anni e che ci auguriamo non prefiguri un disimpegno prossimo.

Inoltre, la struttura che ospita la Fondazione, di proprietà comunale risulta in condizioni precarie e necessita di interventi straordinari e ordinari di manutenzione, anche in vista della prossima stagione teatrale che per l'emergenza covid si annuncia problematica per la forte riduzione dei posti disponibili e paganti.

La Fondazione Sipario è un importante baluardo culturale e un centro di produzione artistico riconosciuto dal Ministero, attira pubblico anche da altri Comuni toscani e perciò ha un valore essenziale non solo per Cascina.

Crediamo opportuno che chiunque sia il Sindaco del Comune, fin da ora debba prendere degli impegni a salvaguardia delle attività della Fondazione predisponendo non solo un contributo maggiore e in linea con le altre città ma interventi manutentivi di una struttura che allo stato attuale non garantisce più la piena funzionalità

Ci auguriamo di potere discutere di questo, e di molto altro, con il prossimo Sindaco di Cascina all'indomani della sua elezione.

Per le OO.SS.:

Silvia Cosci Fistel CISL

Massimo Basilei SLC CGIL

Federico Giusti CUB

Giovanni Bruno COBAS