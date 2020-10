Livorno, polizia municipale cattura cinghiale di 70 chili

Un cinghiale del peso di 70 chilogrammi è stato catturato oggi dalla Polizia Provinciale con l'ausilio della Polizia Municipale , nel parcheggio del ristorante Il Romito.

L'animale passeggiava tra le macchine in sosta creando una situazione di pericolo sia per le persone che per la viabilità. In un primo tempo è intervenuta la Polizia Provinciale, che ha chiesto l'ausilio della Polizia Municipale per le operazioni di ingabbiamento dell'animale selvatico.

Non è stato facile farlo entrare nella grossa gabbia. E' stato necessario del tempo per “convincere” il cinghiale ad avvicinarsi. Il cibo è stato il deterrente che ha permesso di far accostare l'animale alla gabbia, per poi entrare definitivamente all'interno.

Il cinghiale è stato trasferito in un'azienda agricola di Donoratico dove sarà curato e alimentato.

I due comandanti della Polizia Provinciale Maurizio Trusendi, e della Polizia Municipale Annalisa Maritan, fanno una raccomandazione: “Invitiamo tutti i cittadini a non dare da mangiare ai cinghiali. L'atto di foraggiamento costituisce un reato perchè offrendo il cibo a questi animali si causa il loro avvicinamento a case, ristoranti e luoghi di ristoro. I cinghiali potrebbero, sentendosi in pericolo, attaccare persone e animali da compagnia, oppure attraversare la strada e provocare incidenti automobilistici.

Quindi è importante, per la pubblica incolumità, non offrire cibo agli animali selvatici.”

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa