Il Luna Park a Pontedera si farà, con un occhio alla sicurezza

Lo storico Luna Park di Pontedera, nel periodo della Fiera di San Luca e delle festività patronali, si terrà anche quest'anno.

E' quanto deciso con un percorso concertato a Palazzo Stefanelli, al quale hanno partecipato il Comune (vicesindaco Alessandro Puccinelli, l'assessore Mattia Belli, i dirigenti competenti e il comandante della Polizia Locale Daniele Campani), la questura (con il Vicequestore Luigi Fezza) e i giostrai con le loro rappresentanze sindacali. Dal confronto tra le parti è emersa la volontà di tutti e il massimo impegno a permettere lo svolgimento del tradizionale appuntamento tanto amato dalla citadinanza e, in particolare, dai giovani.

Il Luna Park si terrà da sabato 3 ottobre all'ultima settimana di ottobre. In un'ottica di massima salvaguardia dell'utenza e dei lavoratori coinvolti è stato deciso che gli operatori si sottoporranno tutti a un tampone prima dell'avvio della manifestazione, per la loro sicurezza e per quella dei frequentatori.

Inoltre sono state stabilite misure di massimo controllo antiCovid: l'accesso all'area del luna park sarà consentito solo con la mascherina, ci saranno steward che, nei giorni di massimo afflusso, contingenteranno gli accessi e controlleranno gli eventuali assembramenti, sarà disponibile gel disinfettante presso ogni attrazione e le stesse postazioni di ogni singola attrazione saranno sanificate più volte durante la giornata. Saranno impegnate anche le associazioni di volontariato per la sorveglianza e per garantire il pronto intervento sanitario.

“Abbiamo lavorato tutti insieme – ha commentato il vicesindaco Alessandro Puccinelli – per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio gli uffici e il personale comunale per il massimo impegno profuso. Tutti vogliamo tornare alla normalità. Si può farlo solo se mettiamo in atto comportamenti virtuosi e corretti. Ringrazio tutti per la disponibilità e il buon senso dimostrati. Invito coloro che usufruiranno dei servizi, penso in particolare ai giovani, a rispettare con attenzione le prescrizioni. Il Luna park è un momento bello di socializzazione e di divertimento, oggi ce n'è bisogno, ma non abbassiamo la guardia”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa