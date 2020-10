Musei di Volterra, approva all'unanimità il nuovo Regolamento

E' stato approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di martedì scorso, 29 settembre, il Regolamento dei Musei Civici di Volterra predisposto dai direttori della Pinacoteca, Alessandro Furiesi, e del Museo etrusco Guarnacci, Fabrizio Burchianti.

Il Regolamento norma l'organizzazione e il funzionamento delle strutture museali attraverso un articolato che prevede: i Principi generali e le finalità; il Governo, l'organizzazione e la gestione dei Musei; la gestione del Patrimonio, compresa la cura e l'inalienabilità delle collezioni; i Servizi destinati al pubblico (accessibilità, orari, servizi, attività educative, espositive e di valorizzazione).

Una delle novità più importanti riguarda l'istituzione di due Comitati scientifici per quanto riguarda, rispettivamente, la Pinacoteca di Palazzo Minucci-Solaini e il Museo Etrusco Guarnacci.

Il Regolamento di cui i Musei civici si sono dotati è il primo, fondamentale passaggio per avviare le procedure necessarie per l'accreditamento regionale e per accedere a nuove opportunità di carattere culturale e finanziario.

«L'approvazione all'unanimità del Regolamento è un atto molto importante – afferma l'assessore alle Culture del Comune di Volterra, Dario Danti – perché significa che il lavoro fin qui svolto è stato condiviso e partecipato. Adesso dobbiamo continuare su questo percorso con ancora più impegno e determinazione».

Fonte: Ufficio Stampa