Buongiorno iniziamo questo mese di ottobre con una ricetta abruzzese molto saporita tipica di una cucina rustica e contadina. Nella ricetta prediligete se possibile e se li trovate alimenti abruzzesi come il pecorino abruzzese P.A.T a breve, media o lunga stagionatura, l'aglio Rosso di Sulmona, una varietà autoctona che si coltiva a Sulmona, nella provincia dell'Aquila, uova fresche di contadino. Questa ricetta l'ho trovata sulla rivista di Cucina Naturale mi è piaciuta molto perché ha ancora ingredienti dell'estate come il pomodoro e il basilico, ma sapori più decisi come il pecorino semi stagionato e del buon pane casereccio.

Una volta che avete fritto le Pallotte potete conservarle nel frigo per due o tre giorni e poi al momento opportuno tuffarle nella salsa di pomodoro ben calda. Potete anche congelare le Pallottole da crude per 3-4 mesi e poi friggerle nell'olio caldo.

Pallotte cace e ove

Ingredienti per 4 persone

Le polpette

200 gr di pane casareccio, raffermo ma non duro

180 gr di pecorino semi stagionato

3 uova

1 spicchio di aglio

Una manciata di foglie di prezzemolo

300 ml di latte

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Per la salsa

700 gr di passata di pomodoro

1 peperone verde

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

Una decina di foglie di basilico

Olio extravergine di oliva

Zucchero

Sale

Preparazione

Tagliate il pane a tocchetti e ponetelo in una terrina, coprite con il latte e lasciatelo in ammollo per circa 30 minuti, girandolo di tanto in tanto. Strizzate il pane e sbriciolatelo in una ciotola, unite il pecorino grattugiato, il prezzemolo e l’aglio tritato fine, una spolverata di pepe e sale. Amalgamate le uova ottenendo un composto omogeneo, morbido ma non molle, copritelo e lasciatelo riposare in frigo per almeno mezz’ora. Preparata la salsa in una padella alta con tre cucchiai di olio e per cinque minuti fatevi appassire la cipolla e l’aglio tritati finemente, unite il peperone tagliato a listarelle e fatelo insaporire per un paio di minuti, dopo versateci la passata di pomodoro, il basilico, un pizzico di zucchero e di sale. Cuocete il sugo per 15 minuti a fiamma medio bassa se dovesse restringersi troppo aggiungete un goccio di acqua. Formate con il composto riposato una ventina di polpette delle dimensioni di una grossa noce. Friggetele poche alla volta a 170° C, scolandole mano a mano su carta assorbente, non scaldate troppo l’olio perché le polpette devono dorarsi in modo uniforme. Aggiungete le polpette fritte alla salsa in padella coprite e cuocetele per circa 10 minuti a fuoco medio basso rigirandole con estrema delicatezza di tanto in tanto oppure scuotete leggermente la padella. Potete servirle a piacere con altro pecorino grattugiato e pane casereccio da irrorare nel sugo.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.