Pistoia, pubblicato avviso esplorativo per aggiornare le mappe di pericolosità da alluvione

È pubblicato dal Comune di Pistoia, sulla piattaforma telematica Start, l'avviso esplorativo finalizzato ad affidare il servizio di aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni per i comuni di Pistoia, Agliana, Quarrata, Montale e Serravalle Pistoiese. L'obiettivo, esplicitato nell'accordo di programma firmato lo scorso novembre dai cinque Comuni, è ottenere una conoscenza più precisa degli effetti provocati dalle alluvioni sui territori, ma soprattutto garantire un'efficace riduzione dei rischi per la popolazione e le attività produttive tramite una più attenta e consapevole programmazione urbanistica nelle aree sottoposte a rischio idraulico.

Con l'avviso non è indetta, quindi, alcuna procedura di affidamento; si tratta piuttosto di una indagine esplorativa per individuare operatori economici da consultare nella seconda fase della procedura negoziata. In questa prima fase, quindi, gli operatori economici non dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.

«Con questa procedura andiamo a realizzare uno studio di grande rilievo dal punto di vista idrologico e idraulico, perché mai effettuato prima – sottolinea l'assessore all'assetto idrogeologico Alessio Bartolomei –. Per la prima volta viene analizzato il nostro territorio guardando oltre i confini amministrativi, con uno sguardo quindi ai confini naturali, delineati dal reticolo idraulico. Per questo chiedo ai professionisti che qui vivono e lavorano, e che conoscono bene il territorio, di rispondere all'avviso e mettere a frutto le proprie conoscenze e competenze. Si tratta di uno studio che sarebbe potuto arrivare prima, ma purtroppo l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rallentato le procedure e ci ha permesso di partire soltanto oggi».

In dettaglio, il progetto prevede la stesura di uno studio idrologico-idraulico con modellazione bidimensionale che interesserà la parte iniziale del bacino idraulico dell’Ombrone Pistoiese, attraversato dai torrenti Bure, Brana, Ombrone Pistoiese, Stella e dei corsi d’acqua a esso afferenti. L’analisi dovrà comprendere, quindi, almeno il reticolo primario, l’elenco del corsi d’acqua del reticolo secondario condiviso con il Genio Civile e i Comuni coinvolti, oltre ai fossi Bollacchione, Buraccia, Acqualunga e Gorello.

L'importo stimato per le prestazioni professionali poste a base di gara è di 149.880 euro, oltre Iva e oneri previdenziali. Il servizio viene finanziato in parte con risorse del bilancio del Comune di Pistoia e dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma e in parte con un cofinanziamento regionale.

Tra i requisiti, è richiesto il possesso della laurea in ingegneria civile o ambientale o scienze geologiche, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri (almeno settore civile e ambientale) o geologi.

I professionisti dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase di gara entro le ore 10 di venerdì 9 ottobre, previo accesso alla procedura tramite il portale regionale Start, all’indirizzo: https://start.toscana.it, identificativo n. 17522/2020.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate nella sezione ''chiarimenti'', nell’area riservata all'avviso, all’indirizzo: https://start.toscana.it ., attraverso il quale il Comune provvederà a fornire le risposte.

Per informazioni tecniche sulla piattaforma inerenti le modalità di presentazione dell’offerta sul sistema telematico di acquisto rivolgersi direttamente a Start al numero 0810084010 oppure inviare una mail a Start.OE@PA.i-faber.com dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa