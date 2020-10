Pontassieve riduce la Tari per le aziende chiuse nel lockdown

Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 30 settembre, la manovra proposta dalla Giunta Comunale relativa a riduzioni e nuove tariffe TARI.

Una misura che vede una riduzione della parte variabile della tariffa del 25% per tutte le attività che sono state chiuse anche solo un giorno nel periodo del lockdown, a seguito degli obblighi di chiusura derivanti da decreti ministeriali. A questa si aggiunge anche una riduzione strutturale fino al 6% del totale per le utenze non domestiche. Tali agevolazioni verranno applicate a conguaglio sulla prossima rata di gennaio. Nessuna sostanziale variazione, inoltre, per gran parte delle famiglie.

Questa, in sintesi, la manovra approvata per venire incontro alle esigenze di piccole imprese e associazioni di categoria, che va ad aggiungersi al posticipo di due mesi delle rate del tributo, misura applicata già prima dell’estate per venire incontro sia alle famiglie sia alle attività produttive messe in difficoltà dalla crisi dovuta all'emergenza Covid.

Quello del 25% è un parametro scelto dall’amministrazione che va oltre anche alla percentuale minima prevista da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), cui sarebbero altrimenti spettate riduzioni inferiori. “Con questa misura – spiega la sindaca Monica Marini – abbiamo voluto fare uno sforzo in più per venire incontro a quanti hanno subìto le conseguenze della chiusura dovuta alla pandemia. Segno che, come Amministrazione, nonostante la crisi abbia colpito ovviamente anche gli Enti locali, abbiamo scelto di impegnarci nel reperire le risorse necessarie per creare misure di sostegno per il tessuto commerciale e produttivo di tutto il Comune, ora attraverso questa riduzione e, durante la riapertura, con la concessione del suolo pubblico gratuito e il posticipo delle rate TARI per tutti gli esercenti. Adesso stiamo anche lavorando all’elaborazione di un piano di rilancio per il tessuto economico, con cui ci auguriamo di poter dare un ulteriore contributo alla ripresa del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa