Ponte di Marcignana, Tari azzerata: misura giusta? Dì la tua nel sondaggio di gonews.it

Il Ponte alla Motta, sulla strada provinciale 11 che da Bassa, Cerreto Guidi, collega alla frazione empolese di Marcignana, detto appunto 'ponte di Marcignana', è stato chiuso in totale per quasi 11 mesi. Dal 26 febbraio al 23 dicembre 2019 è stato chiuso per le prove di carico, con la riapertura slittata più volte e poi ancora dal 6 luglio all'11 agosto 2020 per la costruzione del sottopasso della pista ciclopedonale. Infine riaperto, ma a senso unico alternato e interdetto al passaggio dei mezzi pesanti.



Una chiusura e 'riapertura' che è stata al centro di polemiche da parte di cittadini e commercianti della piccola frazione. Tra questi un incontro 'infuocato' alla Casa del Popolo di Marcignana. Il Comune di Empoli ha quindi deciso lunedì 28 settembre, con voto unanime di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, di accettare la proposta presentata dalla giunta comunale sulle agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche della frazione di Marcignana.



Il provvedimento prevede dunque l’esenzione dal pagamento della parte variabile della Tassa Rifiuti. Le utenze non domestiche di Marcignana che beneficeranno di questa agevolazione sono le attività produttive, commerciali e professionali.

La misura decisa dall'amministrazione comunale è adeguata? Questo è il tema del sondaggio di oggi di gonews.it, dal quale è stato tratto anche il video per il telegiornale Clivo News che vedete in cima all'articolo. Molti commercianti, ai quali è destinata la misura, hanno deciso di non concedersi alle telecamere. Il sondaggio però è aperto a tutti: avete tempo per rispondere fino alle 13 di giovedì 8 ottobre.