Ponti Mandrini e Alberghi, bando per le imprese danneggiati dalla chiusura

Apre oggi, giovedì 1 ottobre, il bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei commercianti e delle imprese manifatturiere e turistiche dei Comuni di Pescia, Uzzano e Abetone Cutigliano danneggiate dalla chiusura del ponte degli Alberghi e del ponte dei Mandrini. La dotazione finanziaria è di 150mila euro. C’è tempo fino a tutto il prossimo 31 ottobre.

La Provincia di Pistoia, con due provvedimenti adottati nel 2019, ha disposto il divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale 20, Popiglio–Fontana Vaccaia (dal km 20 al km 21) fino a 600 metri dopo il ponte sul torrente Sestaione, in direzione Abetone, a causa delle cattive condizioni del ponte e la chiusura ed il divieto di transito veicolare e pedonale sul ponte sul torrente Pescia posto lungo la S.P. 11 Francesca Vecchia, nel tratto compreso tra Via Sant'Allucio e Via Manselma in località Alberghi.

A seguito di tali chiusure le imprese con attività nelle strade interessate hanno subito ripercussioni in termini di fatturato o di costi di trasporto e l’intervento punta al parziale ristoro di tali danni e ad arginare le conseguenze negative dal punto di vista economico e sociale.

Del contributo a fondo perduto potranno beneficiare le piccole e medie imprese iscritte alla Camera di Commercio e i titolari di partita iva, con i seguenti requisiti: operanti nel settore commerciale (ingrosso o dettaglio), di riparazione di autoveicoli o motoveicoli, nel settore dell’accoglienza e della ristorazione e in quello manifatturiero; la cui attività non sia cessata al momento della presentazione della domanda; ubicate nelle zone danneggiate dalla chiusura; nel caso in cui siano inattive al momento della presentazione domanda, l’attività deve necessariamente riprendere prima dell’erogazione del contributo.

Riguardo ai criteri per la determinazione del contributo, per le imprese commerciali è commisurato alla differenza tra il valore del fatturato dell’esercizio 2019 rispetto al valore mediano del fatturato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016).

Per quelle manifatturiere è commisurato alla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell’esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016).

Le imprese richiedenti devono garantire il mantenimento dello stesso numero di dipendenti al 1 giugno 2019 ed impegnarsi a mantenerlo fino a erogazione del saldo.

L’importo del finanziamento non potrà superare il 50% del valore risultante dal decremento del fatturato o dall’aumento dei costi.

L’importo spettante sarà determinato previa equa ripartizione della dotazione del fondo tra tutte le domande ammissibili.

Al bando, che è gestito da Sviluppo Toscana, si può partecipare presentando domanda a mezzo PEC ai comuni di competenza, secondo lo schema allegato al bando.

“Se da una parte siamo soddisfatti di vedere concludere questo lungo iter - dichiarano il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori che hanno particolarmente seguito la vicenda - rimaniamo un po’ interdetti per la strada scelta dalla regione Toscana di avocare a se la procedura, quando, a nostro avviso, sarebbe stato meglio delegare ai comuni che conoscono meglio e nel dettaglio le varie situazioni per averle seguite passo dopo passo nella loro evoluzione. Comunque sia l’importante è che chi ha subito danni dalla prolungata chiusura del ponte degli Alberghi abbia il giusto riconoscimento delle mancate entrate e possa averne adeguato ristoro. E’ il motivo per il quale ci siamo battuti dall’inizio e di questo siamo soddisfatti. Forse era meglio snellire la parte finale della procedura, ma ormai è andata così”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa