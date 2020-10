A processo maestra a Firenze: avrebbe spinto a terra un alunno

Avrebbe spintonato a terra per tre volte un bambino di dieci anni, suo alunno, facendogli sbattere la testa contro una sedia. Per questo motivo una maestra 49enne è imputata in un processo che si è aperto a Firenze oggi, giovedì 1 ottobre. I fatti sono risalenti al febbraio 2019 e sarebbero avvenuti in una quinta elementare di Firenze.

In base alle indagini, la maestra avrebbe agito per punirlo dopo che, durante la ricreazione, il bambino aveva tirato un calcio a un compagno. Successivamente avrebbe anche invitato il compagno di classe a colpirlo a sua volta con un calcio per vendicarsi. A seguito dell'episodio l'alunno spintonato dalla maestra avrebbe riportato un lieve trauma cranico. I genitori del piccolo si sono costituiti parte civile nel processo.

Durante il processo saranno sentiti come testimoni dell'accusa anche alcuni compagni di classe. In base a una delle testimonianze raccolte nel corso delle indagini, dopo il fatto la maestra avrebbe invitato studenti e studentesse a non riferire nulla alle loro famiglie riguardo la vicenda.