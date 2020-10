Quarantena per una classe della scuola media di Cerreto Guidi

Il coronavirus purtroppo colpisce le scuole del comprensorio. Dopo un caso segnalato al 'Fermi - Da Vinci' di Empoli, stavolta è una classe della scuola media di Cerreto Guidi a fermarsi per 14 giorni di quarantena. Un alunno è risultato positivo. Per precauzione, come di consueto, la classe viene messa in quarantena per 14 giorni. Cosa che non succederà per gli insegnanti, spiega la dirigente Gabriella Menichetti, dato che lavorano a distanza con la mascherina e adottano tutte le precauzioni necessarie.